Dieses Muster hatte der Basler Konzern zuvor viele Quartale lang wiederholt, bis der Patentschutz für sein Multi-Milliarden Herzmittel Entresto in den USA auslief und die ersten Nachahmer auf den Markt kamen. Die Folge: Im ersten Quartal dieses Jahres etwa hatte Novartis einen Umsatzrückgang verbucht, nachdem der Konzern zuvor immer gewachsen war. Zudem waren die Einnahmen auch tiefer als erwartet ausgefallen.