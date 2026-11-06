Zolgensma wird zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) eingesetzt. Bei dieser seltenen Erbkrankheit sterben Nervenzellen ab, wodurch die Muskeln zunehmend schwächer werden. Das Besondere an der Therapie: Sie wird Kindern unter zwei Jahren einmalig als Infusion verabreicht und schleust eine funktionsfähige Kopie des defekten Gens in die Zellen ein. Damit setzt sie direkt an der Ursache der Krankheit an.