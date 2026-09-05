Zwar wurden bei den Studienteilnehmern tiefere Werte des Blutfetts Lipoprotein(a) gemessen, doch führte dies nicht zu weniger Herz-Kreislauf-Ereignissen. An der Studie nahmen 8323 Patienten mit erhöhtem Lipoprotein(a) und Herz-Kreislauf-Erkrankung teil. Sie erhielten bereits eine leitliniengerechte Behandlung, etwa mit Medikamenten zur Blutfett- und Blutdrucksenkung.