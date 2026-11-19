Der Konzern erhöhte zugleich die Spitzenumsatzprognosen für drei wichtige Medikamente. Für den Multiple-Sklerose-Wirkstoff Kesimpta rechnet Novartis neu mit einem maximalen Jahresumsatz von 8 Milliarden Dollar nach zuvor 6 Milliarden. Die Prognosen für Scemblix - ein Medikament gegen bestimmte Formen der chronischen myeloischen Leukämie - und den Cholesterinsenker Leqvio wurden jeweils auf 5 von 4 Milliarden Dollar angehoben.