Der Wirkstoff habe bereits in der Phase-I-Studie eine gute Verträglichkeit gezeigt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Bei der Studie handelt es sich den Angaben nach um ein Phase-II-Programm über 52 Wochen. Dabei soll die Wirksamkeit, Sicherheit und Dosierung für eine mögliche Phase-III-Studie bestimmt werden.
Der Wirkstoff MRT-6160 soll bei Menschen mit Sjögren-Syndrom (SjD) eingestzt werden, der Mitteilung zufolge die zweithäufigste rheumatische Autoimmunerkrankung. Gemäss der Lizenzvereinbarung könnte Monte Rosa von Novartis bis zu 2,1 Milliarden Dollar an Entwicklungs-, Zulassungs- und Verkaufsmeilensteinzahlungen erhalten.
sta/rw
(AWP)