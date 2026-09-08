Der Wirkstoff habe bereits in der Phase-I-Studie eine gute Verträglichkeit gezeigt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Bei der Studie handelt es sich den Angaben nach um ein Phase-II-Programm über 52 Wochen. Dabei soll die Wirksamkeit, Sicherheit und Dosierung für eine mögliche Phase-III-Studie bestimmt werden.