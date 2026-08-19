Positive Lage

Für das zweite Halbjahr 2026 geht Novavest von einer weiterhin positiven Lage im Schweizer Immobilienmarkt aus. Die Strategie mit Fokus auf «Wohnen für Jung und Alt» soll es der Gesellschaft ermöglichen, von der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum und der demografischen Entwicklung zu profitieren, heisst es in der Mitteilung.