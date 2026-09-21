Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit seinen mittelfristigen Wachstumsambitionen enttäuscht. Zwar will das Unternehmen bis 2030 aus eigener Kraft im Schnitt pro Jahr genauso schnell wachsen wie die Konkurrenz und die operative Marge mit Blick auf 2030 weitgehend stabil halten. Anleger hatten sich von dem Kapitalmarkttag am Montag aber ehrgeizigere Umsatzziele erhofft und zudem von Unternehmenschef Mike Doustdar konkrete Sanierungspläne erwartet, nachdem der dänische Arzneimittelhersteller seine Führungsposition auf dem boomenden Markt für Abnehmmedikamente an den US-Konkurrenten Eli Lilly & Co verloren hatte. Die Aktie büsste am Montag bis zum Mittag rund 5,5 Prozent an Wert ein.