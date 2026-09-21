«Wir müssen härter arbeiten, und das werden wir auch», sagte Doustdar bei der Veranstaltung in London. Novo werde sowohl Übernahmen prüfen als auch den Ausbau der eigenen Pipeline vorantreiben. In der Präsentation fehlten jedoch Details, was genau das Wachstum ankurbeln soll. Laut Mitteilung will Novio bis 2030 mehr als fünf Produkte mit Umsätzen in Milliardenhöhe auf den Markt bringen.
Um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, hat Doustdar bereits Arbeitsplätze gestrichen und Novo ein härteres Auftreten im Wettbewerb auferlegt.
Das Unternehmen musste eine Reihe von Rückschlägen bei klinischen Studien hinnehmen. Dies hat einige Investoren dazu veranlasst, zu hinterfragen, wie erfolgreich Novo wachsen kann, während der Wettbewerb durch Generika für seine Blockbuster zunimmt. Für Ozempic und Wegovy läuft der Patentschutz in Europa und den USA Anfang des nächsten Jahrzehnts aus./mne/mis/stk
(AWP)