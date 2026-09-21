Die Aktie büsste am Montag bis zum Mittag rund 5,5 Prozent an Wert ein. «Wir müssen härter arbeiten, und das werden wir auch», sagte Doustdar bei der Veranstaltung in London. Novo werde sowohl Übernahmen prüfen als auch den Ausbau der eigenen Pipeline vorantreiben. In der Präsentation fehlten jedoch Details, was genau das Wachstum ankurbeln soll. Laut Mitteilung will Novo bis 2030 mehr als fünf Produkte mit Umsätzen in Milliardenhöhe auf den Markt bringen.