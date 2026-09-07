Die detaillierten Ergebnisse sollen Mitte November auf einer Fachkonferenz in Washington vorgestellt werden. Weltweit wächst das Problem der Fettleibigkeit bei Minderjährigen: ​Nach Schätzungen der ​World Obesity Federation waren im ⁠Jahr 2025 rund 177 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen ​fünf und 19 ⁠Jahren adipös, bis 2040 soll die Zahl auf 228 Millionen steigen. In den USA ‌ist die Nachfrage nach sogenannten GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion bei Kindern unter zwölf Jahren zuletzt stark gestiegen. Einer am Freitag veröffentlichten Studie zufolge ‌hat sich die Zahl der Verschreibungen in dieser Altersgruppe seit 2019 ​um mehr als das 300-Fache erhöht, obwohl die Medikamente für sie bislang nicht zugelassen sind.