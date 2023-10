In den Monaten Juli bis September hat sich der Markt für Nutzfahrzeuge in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein positiv entwickelt. Insgesamt sind rund 31'000 Sachen- und Personentransportfahrzeuge neu in den Verkehr gesetzt worden. Dies entspricht einem Anstieg von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Importverband Auto-Schweiz am Donnerstag mitteilte.