Eine Krise von Nvidia könnte auch viel weitere Kreise ziehen: Ihre Milliardengewinne investiert die Firma aus Santa Clara im Silicon Valley zum Teil in die Unterstützung von KI-Start-ups, die damit wiederum Chips des Konzerns kaufen. Huang baute in den vergangenen Jahren zudem ein enges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump auf. Einmal nahm er direkt auf der Bühne einen Anruf des Staatschefs an. Auch bei Trumps jüngstem Staatsbesuch in China war Huang dabei.