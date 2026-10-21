KI-Fabriken als neue industrielle Revolution

Der Chef des wertvollsten Unternehmens der Welt verglich den aktuellen Wandel mit einer industriellen Revolution. Unternehmen würden nicht mehr nur Software nutzen, sondern eigene «KI-Fabriken» betreiben. Diese Fabriken produzierten keine physischen Güter, sondern digitale Intelligenz, die in alle Branchen einfliessen werde - von der Medikamentenentwicklung bis zur effizienteren Energieverteilung. «Nach Jahrzehnten des Fortschritts in der Computerindustrie stehen wir nun am Anfang einer neuen industriellen Revolution.»