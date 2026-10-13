Ein weiteres Kernprodukt ist der KI-Telefonassistent, mit dem Arztpraxen ihre Termine auch telefonisch organisieren können. Das Unternehmen bietet darüber hinaus Lösungen für administrative und buchhalterische Aufgaben in den Praxen an. Doctolib setzt die eigenen Anwendungen dabei auf bestehende Sprachmodelle auf. Mit dem Einstieg durch Nvidia erhofft sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Zugang zu den KI-Experten des US-Konzerns und Unterstützung beim Training der eigenen Modelle.