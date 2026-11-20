Der KI-Chipriese Nvidia kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag liess ein Bericht, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des Unternehmens untersucht, die Aktien um weitere 12 Prozent auf 128 US-Dollar absacken. Damit erreichten sie den tiefsten Stand seit Mai 2025. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, wollten sich Vertreter der Behörde hierzu nicht äussern, während Unternehmenssprecher bisher nicht auf eine Anfrage reagiert hätten.