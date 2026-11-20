Gegenüber dem Rekord von rund 243 Dollar Anfang Oktober hat sich der Nvidia-Kurs nahezu halbiert. Verantwortlich dafür sind die gestiegenen Sorgen um die exorbitanten KI-Investitionen und die Angst vor einer stärkeren Regulierung nach dem demokratischen Erdrutschsieg bei den Parlaments-Zwischenwahlen.
Zuletzt hatte der Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang wegen mehrerer Affären - unter anderem mit einer Geschäftspartnerin, die mutmasslich eine chinesische Spionin ist - den Kursdruck noch verstärkt. Starke Quartalszahlen und ein überraschend optimistischer Ausblick hatten den Aktien ebenfalls nicht geholfen.
Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Kaliforniens Generalstaatsanwalt Nvidia einen Fragenkatalog zustellen liess. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob leistungsstarke Nvidia-Chips oder vertrauliche Informationen nach China gegangen seien. Die Ermittlungsbehörden versenden solche offiziellen Dokumente mit Fragen, um festzustellen, ob möglicherweise gegen Gesetze verstossen wurde./gl
(AWP)