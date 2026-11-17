Das Geschäft des Chip-Konzerns Nvidia ist im letzten Quartal mit dem zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar (105,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unter dem Strich sprang der Gewinn auf 65,3 Milliarden Dollar hoch - ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr.