Anleger positionieren sich am Montag mit einer Erholung bei Chipwerten für die anstehenden Quartalsberichte aus dieser Branche. Beim iPhone-Hersteller Apple nahmen sie dagegen Gewinne mit nach einer Rally um bis zu 22 Prozent seit Ende Juni. Diese hatte dazu geführt, dass die Aktien ihr Rekordhoch am Freitag bis auf knapp 335 US-Dollar nach oben schrauben konnten.