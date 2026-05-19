Zwar steuere und beaufsichtige das zuständige Bundesamt für Verkehr (BAV) die Vorhaben im Grossen und Ganzen effizient, schreibt die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats (GPK-S) in einem am Dienstag publizierten Bericht. Jedoch müsse der Bund künftig klarer zwischen seinen Aufsichts- und Steuerungsaufgaben unterscheiden.