Laut der «Bilanz» punktet Oberkirch, das am Nordwestende des Sempachersees liegt, nicht mit einem einzelnen Standortvorteil, sondern durch mehrere Faktoren. Genannt werden etwa die zentrale Lage, ein reges Vereinsleben sowie ein vielfältiges Sport- und Kulturangebot. Zudem weist die 5000-Einwohner-Gemeinde den höchsten Akademisierungsgrad im Kanton auf.