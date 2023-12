Sorgen bereitete Züllig die schwindende Zahl an Skilagern, die für Kinder eine günstige Variante von Winterferien darstellten. In den vergangenen Jahren seien immer weniger solche Lager durchgeführt worden, sagte er. Lehrer würden sich den Aufwand nicht mehr antun, und Gemeinden unterhielten günstige Skihäuser nicht mehr oder hätten diese verkauft. «Früher kamen die Kinder so mit dem Schneesport in Berührung. Geschieht dies nicht mehr, verlieren sie den Bezug zu den Bergen und machen keine Skiferien mehr.»