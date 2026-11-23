Ziel sei es, die Stärken beider Unternehmen zu bündeln und ein leistungsfähiges, innovatives und zukunftsfähiges Angebot zu schaffen, hiess es in der Mitteilung. Die Umstellung der Toom-Märkte auf Obi werde nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich etwa 12 bis 18 Monate in Anspruch nehmen, heisst es. Beide Ketten kommen in Deutschland zusammengenommen auf mehr als 600 Filialen.