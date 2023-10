Auch die Asylanträge in den OECD-Ländern erreichten 2022 ein Rekordhoch. Über zwei Millionen neue Anträge wurden gestellt, die höchste bisher verzeichnete Zahl, die deutlich über dem bisherigen Rekord von 2015/16 liegt und doppelt so hoch ist wie 2021. Gerade in den USA stieg die Zahl der Asylbewerber im Vergleich zum Vorjahr stark an, heisst es in dem OECD-Bericht. In Deutschland stieg die Zahl der Asylbewerber nach den OECD-Daten 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf 218 000. Die meisten der Antragsteller kamen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei.