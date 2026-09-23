Ein zusätzliches Risiko sieht die OECD beim Wetter. Der starke El Niño dürfte gegen Jahresende seinen Höhepunkt erreichen und könnte bis 2027 nachwirken. Ernteausfälle könnten die Lebensmittelpreise erneut nach oben treiben. Auch bei der künstlichen Intelligenz gibt es ein Risiko: Sollten sich die hohen Investitionen nicht wie erhofft auszahlen, könnte dies das Wirtschaftswachstum zusätzlich bremsen.