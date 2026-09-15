BIP-Prognose erhöht

Mit einem kräftigen Wachstum der Schweizer Wirtschaft rechnet die OECD bereits im laufenden Jahr. Laut dem ebenfalls am Dienstag veröffentlichten «Economic Survey» dürfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) 2026 um 2,0 Prozent wachsen. Zuvor hatte die OECD für das nicht um Sportevents bereinigte BIP ein Plus von 1,1 Prozent prognostiziert. «Und auch sporteventbereinigt steht die Schweiz mit einem erwarteten Wachstum von 1,6 Prozent im internationalen Vergleich sehr gut da», fügte Cormann an.