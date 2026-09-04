Die Polizei suchte das Gelände ab, traf aber keine Person an. Beschädigungen wurden auch nicht festgestellt. «Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung», so die Sprecherin. Sie verwies darauf, dass Feststellungen im Bereich sensibler Infrastruktur grundsätzlich sehr ernst genommen und sorgfältig überprüft werden. «Die Einsatzmassnahmen dienten insbesondere dazu, einen möglichen unbefugten Aufenthalt auf dem Gelände auszuschliessen und eine mögliche Gefährdung frühzeitig zu erkennen», hiess es. Warum der Wartungskasten geöffnet war, blieb zunächst unklar. Die Polizei prüfe, ob es einen Zusammenhang mit einer Straftat gebe, so die Sprecherin.
Jüngst hatte es mehrere Vorfälle an Umspannwerken gegeben. Am Donnerstagabend hatte ein Spaziergänger an einem Umspannwerk in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Abschussvorrichtung. Die Polizei geht von einem Sabotagedelikt aus. Den Ermittlern liegt ein Bekennerschreiben vor, in dem auch andere - schon öffentlich bekannte - Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg erwähnt werden./hho/DP/stk
(AWP)