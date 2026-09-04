Die Polizei suchte das Gelände ab, traf aber keine Person an. Beschädigungen wurden auch nicht festgestellt. «Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung», so die Sprecherin. Sie verwies darauf, dass Feststellungen im Bereich sensibler Infrastruktur grundsätzlich sehr ernst genommen und sorgfältig überprüft werden. «Die Einsatzmassnahmen dienten insbesondere dazu, einen möglichen unbefugten Aufenthalt auf dem Gelände auszuschliessen und eine mögliche Gefährdung frühzeitig zu erkennen», hiess es. Warum der Wartungskasten geöffnet war, blieb zunächst unklar. Die Polizei prüfe, ob es einen Zusammenhang mit einer Straftat gebe, so die Sprecherin.