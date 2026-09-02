Und der Klimawandel?

Für Anpassungen der Bauernbetriebe an den Klimawandel sind etwa ein besserer Schutz der Kulturen, ein schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Förderung von bestäubenden Insekten und von nachhaltigen Technologien aufgeführt. Auch Beratungsangebote will der Bundesrat fördern, etwa zur Anpassung an den Klimawandel. Ausserdem plant er eine Ergänzung des Klimaschutz-Gesetzes: Dieses soll Richtwerte für die Senkung von Treibhausgas-Emissionen in der Landwirtschaft erhalten, so wie es sie für Verkehr, Industrie und Gebäude gibt. Zur Frage, ob Konsequenzen aus dem heissen Sommer 2026 eingeflossen seien, sagte Parmelin, Anpassungen oder Ausweitungen nach der Vernehmlassung seien nicht ausgeschlossen.