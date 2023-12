Neuer spanischer Wirtschaftsminister wird Carlos Cuerpo, Ökonom und bisheriger Staatssekretär in dem Ministerium. Das teilte Regierungschef Pedro Sánchez am Freitag in Madrid mit. Der 43-Jährige löst Nadia Calviño ab, die im Dezember zur Nachfolgerin des Deutschen Werner Hoyer an der Spitze der Europäischen Investitionsbank (EIB) gewählt worden war. Calviño war auch erste stellvertretende Ministerpräsidentin. Dieses Amt übernimmt Finanzministerin María Jesús Montero (57), die bisher vierte Vizeregierungschefin war.

29.12.2023 10:13