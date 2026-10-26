Christoph Swonke, Analyst bei der DZ Bank

«Die Verbesserung ist zwar zur marginal und die hiesigen Unternehmen schätzen ihre aktuelle Lage schlechter als im Vormonat ein. Der optimistischere Blick nach vorne macht aber Mut. Die Auftragseingänge zeigen nach oben und geben der Wirtschaft Rückenwind. Das dürfte in den kommenden Monaten für ein Plus bei Produktion und Umsätzen sorgen. Ein weiter schwelendes Problem sind aber die hohen Energiekosten, die jüngst wieder deutlich zugelegt haben. Das hat die aktuelle Stimmung der Befragten gedämpft. Zudem wächst in der Wirtschaft die Sorge, dass der eingeschlagene Reformprozess nach den jüngsten Landtagswahlen ins Stocken gerät.»