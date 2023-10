«Die Fed dürfte mit gewisser Unzufriedenheit auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt blicken. Das hört sich zunächst merkwürdig an, haben die US-Währungshüter grundsätzlich auch Interesse an einer gut laufenden Wirtschaft. Der kräftige Arbeitsplatzaufbau macht Überhitzungsgefahren der US-Wirtschaft deutlich. Die Fed hat zuletzt keine weitere Zinsanhebung vorgenommen, auch mit dem Verweis auf einen sich abkühlenden US-Arbeitsmarkt. Der robuste Arbeitsmarkt bringt die Zentralbanker in Washington jetzt in die Bredouille.»