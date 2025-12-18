Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank:

«Auf der heutigen Pressekonferenz wiederholte EZB-Präsidentin Christine Lagarde die übliche Aussage, dass sich die EZB mit der gegenwärtigen Ausrichtung ihrer Geldpolitik wohlfühle. Dennoch stützen die angehobenen EZB-Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Kerninflation die Prognose der Finanzmärkte, dass die EZB ihre Leitzinsen Ende 2027 wieder anhebt. Wir gehen stattdessen weiter von unveränderten Leitzinsen aus. Die Staaten sind nämlich sehr hoch verschuldet, und die EZB-Ratsmitglieder sind deshalb mit Zinserhöhungen äusserst zurückhaltend.»