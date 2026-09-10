«Die Leitzinsen müssen steigen, weil sich die Inflation als hartnäckiger erweist als erwartet. Vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts am Persischen Golf bleiben die Energiepreise hoch. Die EZB ist dabei in einer undankbaren Lage, denn höhere Zinsen belasten eine ohnehin nicht gerade kräftige Konjunktur. Die Abwehr von Inflationsgefahren wiegt jedoch stärker. Am Kapitalmarkt hat man sich darauf eingestellt, dass die Inflationsgefahren nicht so leicht verschwinden. Daher sind alle Kapitalmarktzinsen in letzter Zeit gestiegen. Obwohl die Zinsen im kommenden Jahr wieder etwas nachgeben könnten, wird es wohl nicht wieder so weit heruntergehen wie in den vergangenen Jahren.»