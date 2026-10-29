«Es wird ungemütlicher für die EZB. Auch im Euroraum bleibt die Inflation länger als erwartet über der Zielmarke, vor allem wegen der wieder angestiegenen Energiepreise durch den Iran-Konflikt. Zwar ist die Zielverfehlung nicht hoch, aber die »Kosten für die Lebenshaltung« werden zum politischen Thema, denn sie betreffen vor allem häufig gekaufte Dinge, wie Kraftstoffe, Nahrungsmittel, Dienstleistungen. Leider kann die EZB diese Art von Ölpreis-Inflation nur schwierig behandeln, da hier die Geopolitik den grössten Einfluss ausübt. Trotzdem wird die EZB nicht umhinkommen, die Leitzinsen in diesem Jahr noch weiter zu straffen. Über Frankreich sollte zwar informell viel diskutiert worden sein, einen Einfluss auf die Geldpolitik hat die prekäre Haushaltslage in der zweitgrössten Volkswirtschaft des Euroraums jedoch nicht. Eine Unterstützung durch die EZB ist ausgeschlossen, solange nicht ein glaubwürdiger Konsolidierungsplan für die stark steigenden Staatsschulden vorliegt.»