Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg

«Jetzt macht die Fed auch unter der Leitung von Kevin Warsh das Gegenteil dessen, was sich US-Präsident Trump wünscht. Die erneute Konfrontationen zwischen Fed und Weissem Haus war indes absehbar, da die vom Nahost-Konflikt herkommenden Inflationsrisiken in den vergangenen Wochen gewachsen sind. Zudem haben die Inflationsdaten für August nicht die Fortschritte beim Zurückdrängen der unterliegenden US-Teuerung gezeigt, welche der Fed-Chef faktisch als Voraussetzung für ein Stillhalten genannt hatte. Im Grunde blieb der Notenbank daher keine andere Wahl, als die Geldpolitik zu straffen, sofern sie keinen massiven Schaden an ihrer Glaubwürdigkeit riskieren wollte. Dass es zu einer baldigen weiteren Leitzinsanhebungen kommen wird, ist damit zwar noch nicht ausgemacht. Die fehlende Aussicht auf eine zeitnahe Wiederöffnung der Strasse von Hormus weist derzeit jedoch in Richtung einer weiteren Straffung im vierten Quartal. Die Unsicherheit bleibt bei alldem überaus hoch.»