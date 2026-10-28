Samuel Tombs, US-Chefvolkswirt Pantheon Macroeconomics

«Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Ausschuss die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte anheben wird, da ein durch die Energiepreise bedingter Anstieg der Kernwarenpreise die Kern-PCE-Inflation im vierten Quartal leicht nach oben treiben wird. Ein bis ins Jahr 2027 andauernder Zinserhöhungszyklus erscheint jedoch weiterhin unwahrscheinlich. Die Unterstützung des BIP-Wachstums durch steigende Aktienkurse und fiskalische Impulse wird nachlassen, und die Arbeitslosenquote dürfte langsam ansteigen, da die KI die Arbeitsnachfrage im Dienstleistungssektor belastet. Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich die Risikobilanz im Jahr 2027 rasch verschieben wird, was den Ausschuss dazu veranlassen wird, bis Mitte des Jahres die geldpolitische Lockerung wieder aufzunehmen und die Zinsen bis zum Jahresende um insgesamt 75 Basispunkte zu senken.»/jsl/he