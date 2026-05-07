Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Das Ergebnis ist erst einmal toll, wegen des Iran-Kriegs ist aber offen, welchen Wert es tatsächlich hat. Am Auftrags-Boost hat wohl auch das Fiskalpaket seinen Anteil. Wichtig ist, dass ‌das Mehr an Aufträgen auch die Produktion steigert. Da die Lieferung mit Produktionsmitteln ​stockt, dürften Unternehmen hier eher langsam vorgehen. Wegen des Energiepreisschocks bedarf es zudem neuer Preiskalkulationen. Für die Industrie bleibt es zentral, dass die Strasse von Hormus bald freikommt. Dass die US-Zölle für deutsche Autos von 15 auf 25 Prozent steigen, ist ‌ein zusätzlicher Nackenschlag.»