Alexander Krüger, Chefökonom Bethmann Hal:

«Der Stimmungsaufhellung der vergangenen Monate geht die Luft ​aus. Viel ​war ohnehin Hokuspokus, angesichts ⁠hoher Energiepreise, Hitzewelle und steigender Zinsen. Ungewöhnlich ist ​nicht das Innehalten ⁠in diesem Monat, sondern die gute Entwicklung davor. Letztlich sendet ‌das Geschäftsklima aber weiter ein Expansionssignal. Ohne das Fiskalpaket wäre das aber wohl weniger laut. Der hohe Auftragsbestand ‌gestaltet die aktuelle Geschäftslage für Unternehmen erträglicher. Wegen anhaltender Widrigkeiten ​dürfte das Aufwärtspotenzial des Geschäftsklimas aber begrenzt sein. Die Übersetzung der besseren Stimmung in reale Daten dürfte nur moderat erfolgen.»