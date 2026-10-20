Die Ausfuhr von raffinierten Produkten wie etwa Benzin verblieb zuletzt jedoch bei lediglich etwa 44 Prozent im Vergleich zum Vorkriegsniveau, hiess es in einem Bericht von Kpler weiter. Der Schifffahrtsdienstleister Lloyds List sprach von einem leichten Rückgang der Durchfahrten durch die Meerenge in der Vorwoche - insbesondere Tanker und Flüssiggastransporter seien betroffen.