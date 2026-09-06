Seit dem vorigen Herbst hatten diese Länder ihre Förderziele in monatlichen Schritten angehoben, um eine Kürzung aus dem Jahr 2023 rückgängig zu machen. Doch die Produktion blieb zuletzt wegen des Iran-Kriegs und der Blockade der Öltransportroute durch die Strasse von Hormus hinter den vereinbarten Mengen zurück, wie Daten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien zeigen.