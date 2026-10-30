Die hohen Ölpreise und stark gestiegene Raffineriemargen haben dem britischen Ölkonzerns BP im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. In den drei Monaten bis Ende September schnellte der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn von 2,21 auf knapp 8,5 Milliarden US-Dollar (knapp 7,6 Mrd Euro), wie der britische Ölkonzern am Freitag in London mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Mehr als die Hälfte des Gewinns stammte aus dem Raffinerie- und Handelsgeschäft. An der Börse legte die BP-Aktie knapp 2 Prozent zu.