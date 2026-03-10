Hinzu kommt nun die Sorge, dass der Iran den wichtigen Seefahrtweg verminen könnte. So drohte US-Präsident Donald Trump nach Berichten über in der Strasse von Hormus vom Iran verlegte Minen dem Land mit Vergeltung. «Sollten aus irgendeinem Grund Minen ausgelegt worden sein und diese nicht unverzüglich entfernt werden, wird dies für den Iran militärische Konsequenzen in einem bisher nie dagewesenen Ausmass haben», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Gleichzeitig machte der Präsident klar, dass ihm bisher keine eigenen Erkenntnisse über Minen in der Meeresenge vorlägen.