Vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg haben im späten Handel am Dienstag die Rohstoffmärkte unter Druck gesetzt. So verlor der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember zuletzt 1,6 Prozent auf knapp 108 US-Dollar, nachdem er zuvor noch auf den höchsten Stand seit fast fünf Monaten gestiegen war.