Die Ölpreise sind am Freitag kräftig gefallen. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel zunächst kaum verändert hatten, gerieten sie im Vormittagshandel durch Spekulationen auf eine Freigabe von strategischen Ölreserven unter Druck und weiteten die Verluste im Handelsverlauf weiter aus. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel um mehr als drei Prozent auf 98,72 US-Dollar.