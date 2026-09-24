Die Ölpreise haben am Donnerstagabend wegen der anhaltenden Sorgen über die Lage im Nahen Osten kräftig zugelegt. Sie bauten damit ihre Vortagsgewinne aus. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November kostete um 20 Uhr mit knapp 107 US-Dollar fast vier Prozent mehr als zum Handelsende am Mittwoch. Damit verteuerte sich das Öl in den vergangenen 48 Stunden um rund 10 Prozent.