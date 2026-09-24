Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut deutlich gestiegen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel zunächst gefallen waren, drehten sie im Handelsverlauf in die Gewinnzone und legten im Tagesverlauf kräftig zu. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November wurde zuletzt bei 107,78 US-Dollar gehandelt und damit viereinhalb Prozent höher als am Mittwoch.