Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gestiegen. Im Tagesverlauf haben sie leichte Kursgewinne aus dem frühen Handel nach neuen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump an den Iran deutlich ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 93,76 Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent höher als am Vortag. Zeitweise ging es bis auf 94,71 Dollar und damit den höchsten Stand seit Ende Juli.