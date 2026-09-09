Vor Beginn des Iran-Kriegs hatte der Brent-Preis noch bei gut 70 Dollar gelegen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI verteuerte sich seitdem ebenfalls deutlich. Raffinierte Produkte wie Diesel legten noch stärker zu, da sich der Konflikt im Nahen Osten bis ins Rote Meer nahe Saudi-Arabien ausgeweitet hat - zusätzlich zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die europäischen Erdgaspreise stiegen nach den jüngsten US-Angriffen den vierten Handelstag in Folge und erreichten den höchsten Stand seit Ende 2022.