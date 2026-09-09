Die Ölpreise haben am Mittwoch im Vormittagshandel angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete erstmals seit dem 24. Juli zeitweise wieder mehr als 100 US-Dollar. Der Preis für ein Fass Brent mit der Auslieferung im November zog kurz nach 9 Uhr um bis zu 2,3 Prozent auf 100,19 Dollar an. Zuletzt lag der Kurs wieder etwas unter der psychologisch wichtigen Marke.