Am Ölmarkt bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein bestimmendes Thema und sorgt immer wieder für Preisschwankungen. Zuletzt hatte der Iran erneut Explosionen an Öltankern in der Strasse von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden seien zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren, hiess es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden.