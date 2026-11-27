Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Nachdem die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten die Notierungen im frühen Handel zunächst nach oben getrieben hatte, drehten sie im Tagesverlauf in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete zuletzt 95,21 US-Dollar und damit etwa anderthalb Prozent weniger als am Vortag.