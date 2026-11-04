Geopolitische Risiken in der ölreichen Region am Persischen Golf konnten den Ölpreisen nur im frühen Handel Auftrieb verleihen. Nach iranischen Angaben sollen vier Tanker in der Strasse von Hormus auf Seeminen gefahren und zerstört worden sein. Der regierungsnahe Sender Press TV zitierte auf Telegram die mächtigen Revolutionsgarden, wonach die Schiffe versucht hätten, in der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge eine vom Iran nicht genehmigte Route zu nehmen.