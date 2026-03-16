Am Morgen war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch zeitweise über 106 Dollar gestiegen und näherte sich dem Hoch, das wegen des Iran-Kriegs vor einer Woche bei knapp 120 Dollar erreicht worden war. Zum Vergleich: Vor Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran lag der Preis Ende Februar nur bei rund 73 Dollar.